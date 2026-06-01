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LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue du Vallespir

Ville : 66280 Saleilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION

Rue du Vallespir Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :
2026-06-26

A partir du 26 juin et jusqu’à fin août, tous les vendredis et samedis!
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Rue du Vallespir Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting June 26 and running through the end of August, every Friday and Saturday!

L’événement LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles a été mis à jour le 2026-06-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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