LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles vendredi 26 juin 2026.

Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION

Rue du Vallespir Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

A partir du 26 juin et jusqu’à fin août, tous les vendredis et samedis!

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Rue du Vallespir Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70

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English :

Starting June 26 and running through the end of August, every Friday and Saturday!

L’événement LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles a été mis à jour le 2026-06-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME