LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles
LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles vendredi 26 juin 2026.
Saleilles
LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION
Rue du Vallespir Saleilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00
Date(s) :
2026-06-26
A partir du 26 juin et jusqu’à fin août, tous les vendredis et samedis!
.
Rue du Vallespir Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting June 26 and running through the end of August, every Friday and Saturday!
L’événement LES GUINGUETTES DU LAC INAUGURATION Saleilles a été mis à jour le 2026-06-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Saleilles (Pyrénées-Orientales)
- FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles 23 juin 2026
- LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles 26 juin 2026