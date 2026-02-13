Les Habitant.es, Théâtre de la Poudrerie, Sevran

Les Habitant.es 20 – 29 mars Théâtre de la Poudrerie Seine-St.-Denis

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:30:00+02:00

Trois humaines « terralinguistes » nous traduisent une correspondance étrange : dans le grand Nord, un troupeau de rennes subit les effets du changement climatique. Une femelle, Inger-Mari, est envoyée en émissaire par sa harde pour tenter de comprendre ce qui arrive. Elle traverse l’Europe vers le Sud et fait le récit épistolaire de son voyage à ses sœurs restées au pays. À chaque étape de son parcours, elle rencontre d’autres entités, en proie elles aussi à « la grande accélération ». Au fur et à mesure, le convoi grossit, rencontre des luttes, des adaptations, des tentatives de solutions. Vont-elles réussir à porter leurs voix et leurs doléances auprès des humain·es ?

Texte & mise en scène, Lucie NICOLAS

Avec Éléonore AUZOU-CONNES (jeu), Charlotte MELLY (dessin en direct & manipulation), Margaux MARSOLLIER (jeu & chant)

Collaboration artistique, Éléonore AUZOU-CONNES

Création sonore, Ève GANOT

Scénographie et Costumes, Léa GADBOIS-LAMER

Accompagnement vidéo, Morgane VIROLI

Création lumière, Laurence MAGNÉE

Construction, Max POTIRON

Direction de production, Gwendoline Langlois assistée de Juliette Subira

Diffusion, collectif&compagnie Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud

Créé à Sevran sur une commande de La Poudrerie, scène conventionnée Art en territoire

Production > La Concordance des Temps / collectif F71

Co-production > La Poudrerie, scène conventionnée d’intérêt national, art en territoire, Sevran (93), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, les Capucins Libres, Luxembourg (L), Collectif Scènes 77 (77), Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue (94).

Soutien à la résidence > Espace périphérique EPPGHV, Ville de Paris – La Villette (75), Centre National des Écritures du Spectacle – La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (30), Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi, Scène Conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité linguistique (94).

Soutien à la mobilité internationale > Culture Moves Europe (Communauté Européenne).

Avec le soutien de la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la création en fonctionnement.

Le collectif F71 est conventionné par la DRAC IDF depuis 2021 et subventionné par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide au développement artistique de 2019 à 2022 et au titre de l’Aide à l’activité des équipes artistiques depuis 2023.

Théâtre de la Poudrerie 6 Avenue Robert Ballanger, 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production.collectiff71@gmail.com »}]

LA CONCORDANCE DES TEMPS – collectif F71 – Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon. Musique Théâtre

© Bohumil KOSTOHRYZ