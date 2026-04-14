Sortie Vélo pour tous, Parc de la poudrerie, Sevran

Sortie Vélo pour tous 6 – 27 mai, certains mercredis Parc de la poudrerie Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

A l’occasion de trois jmecredis du mois de Mai, les associations Emmaus Solidarités et Groupe SOS Solidarités souhaite proposer des temps de découverte de la pratique du vélo dans le parc de la Poudrerie.

Parc de la poudrerie parc de la poudrerie Sevran 93270 Parc de la Poudrerie Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « aubin.villain@groupe-sos.org »}]

Sortie vélo à destination des personnes accompagnées par les associations Groupe SOS Solidarités & Emmaus Solidarités