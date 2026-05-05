Journée Portes Ouvertes, Sltus Campus, Sevran
Journée Portes Ouvertes, Sltus Campus, Sevran lundi 4 janvier 2027.
Journée Portes Ouvertes Lundi 4 janvier 2027, 09h00 Sltus Campus Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-04T09:00:00+01:00 – 2027-01-04T15:30:00+01:00
Fin : 2027-01-04T09:00:00+01:00 – 2027-01-04T15:30:00+01:00
La date ainsi que la liste complète des activités spécifiques de la journée restent à définir.
Sltus Campus 1 Allée Ravel 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.saltuscampus.fr/ »}]
Présentation des formations, atelier laine, animation école de fauconnerie de Paris et berger (Solognote)
À voir aussi à Sevran (Seine-Saint-Denis)
- Sortie Vélo pour tous, Parc de la poudrerie, Sevran 6 mai 2026
- Les Habitant.es, Théâtre de la Poudrerie, Sevran 30 mai 2026
- Journée Portes Ouvertes, Saltus Campus, Sevran 16 janvier 2027