Journée Portes Ouvertes, Saltus Campus, Sevran

Journée Portes Ouvertes Samedi 16 janvier 2027, 09h00 Saltus Campus Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T09:00:00+01:00 – 2027-01-16T15:30:00+01:00

Fin : 2027-01-16T09:00:00+01:00 – 2027-01-16T15:30:00+01:00

La date ainsi que la liste complète des activités spécifiques de la journée restent à définir.

Saltus Campus 1 Allée Ravel 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Présentation des formations, atelier laine, aimation école de Fauconnerie de Paris, berger (Solognote)