Journée Portes Ouvertes, Saltus Campus, Sevran
Journée Portes Ouvertes, Saltus Campus, Sevran samedi 16 janvier 2027.
Journée Portes Ouvertes Samedi 16 janvier 2027, 09h00 Saltus Campus Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T09:00:00+01:00 – 2027-01-16T15:30:00+01:00
Fin : 2027-01-16T09:00:00+01:00 – 2027-01-16T15:30:00+01:00
La date ainsi que la liste complète des activités spécifiques de la journée restent à définir.
Saltus Campus 1 Allée Ravel 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Présentation des formations, atelier laine, aimation école de Fauconnerie de Paris, berger (Solognote)