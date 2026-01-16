Les habitants de la mare Port Ostréicole Arès

Les habitants de la mare Port Ostréicole Arès mercredi 18 mars 2026.

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde

Accompagné d’un guide naturaliste, partez à la découverte des richesses de ces petits points d’eau.

Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu parking du rond point du T de Lège.   .

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07  info@ares-tourisme.com

