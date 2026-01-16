Les habitants de la mare Port Ostréicole Arès
Les habitants de la mare
Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Accompagné d’un guide naturaliste, partez à la découverte des richesses de ces petits points d’eau.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu parking du rond point du T de Lège. .
Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
