Les habitants de la mare Port Ostréicole Arès

Les habitants de la mare

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde

Accompagné d’un guide naturaliste, partez à la découverte des richesses de ces petits points d’eau.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu parking du rond point du T de Lège. .

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

English :

