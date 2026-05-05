Les hauts de l’Engoulevent, Euzet, Euzet
Les hauts de l’Engoulevent, Euzet, Euzet vendredi 12 juin 2026.
Les hauts de l’Engoulevent Vendredi 12 juin, 17h30 Euzet Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00
Euzet Place de la mairie, 30360 Euzet Euzet 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cogard.org/agenda »}]
À la nuit tombée, partez à la recherche de cet oiseau mystérieux. Lampe frontale fortement recommandée.