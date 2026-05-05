Les hauts de l’Engoulevent, Euzet, Euzet

Les hauts de l’Engoulevent Vendredi 12 juin, 17h30 Euzet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Euzet Place de la mairie, 30360 Euzet Euzet 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cogard.org/agenda »}]

À la nuit tombée, partez à la recherche de cet oiseau mystérieux. Lampe frontale fortement recommandée.