Les herbiers de jeunesse des botanistes, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Les herbiers de jeunesse des botanistes Mercredi 5 août, 09h30 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T09:30:00+02:00 – 2026-08-05T10:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T09:30:00+02:00 – 2026-08-05T10:30:00+02:00

La passion pour la botanique peut commencer très tôt!

En compagnie d’un de nos botanistes et vulgarisateur hors pair, venez découvrir les herbiers de jeunesse de célèbres botanistes!

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://les-herbiers-de-jeunesse.eventwise.ch/inscription-9277/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

À quatre ans et demi, le célèbre botaniste P.-Edmond Boissier tenait déjà un journal avec ses observations. Découvrez les premières récoltes de jeunesse des botanistes, d’il y a 20 ou 200 ans !

Jardin Botanique de Genève