LES HÉRITAGES DE L’ASTRONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE Paulhan
LES HÉRITAGES DE L’ASTRONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE Paulhan vendredi 19 juin 2026.
Paulhan
LES HÉRITAGES DE L’ASTRONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Avenue de la Gare Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’influence de l’astronomie sur l’Homme, son histoire, son architecture, ses inventions et son destin.
Une conférence d’Olivier Dubant, proposée par l’association Les Amis de Paulhan.
Participation libre.
L’influence de l’astronomie sur l’Homme, son histoire, son architecture, ses inventions et son destin.
Une conférence d’Olivier Dubant, proposée par l’association Les Amis de Paulhan.
Participation libre. .
Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie lesamisdepaulhan@gmail.com
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English :
The influence of astronomy on man, his history, architecture, inventions and destiny.
A lecture by Olivier Dubant, organized by the association Les Amis de Paulhan.
Free admission.
L’événement LES HÉRITAGES DE L’ASTRONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE Paulhan a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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