CINÉ-BÉBÉ Paulhan

CINÉ-BÉBÉ

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30 2026-04-10

Un temps de lectures et de comptines projetées.

Pour les 0 3 ans.

Gratuit, sur inscription. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89

English :

A time of readings and projected nursery rhymes.

