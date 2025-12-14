CINÉ-BÉBÉ Paulhan
CINÉ-BÉBÉ Paulhan vendredi 30 janvier 2026.
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Tarif : – –
2026-01-30 2026-04-10
Un temps de lectures et de comptines projetées.
Pour les 0 3 ans.
Gratuit, sur inscription. .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89
English :
A time of readings and projected nursery rhymes.
