Paulhan

CONFERENCE QUI A TRAHI JEAN MOULIN ?

Avenue de la Gare Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Une conférence exceptionnelle proposée par Benoîte Bagan et mêlant mémoire et réflexion historique autour d’une figure emblématique de la résistance française, Jean Moulin.

Une conférence exceptionnelle proposée par Benoîte Bagan et mêlant mémoire et réflexion historique autour d’une figure emblématique de la résistance française, Jean Moulin.

Un moment fort pour comprendre, échanger et honorer le devoir de mémoire.

Dans le cadre de la célébration du 8 mai 1945, proposée par Les Amis de Paulhan. .

Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 71 84 21 79

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English :

An exceptional lecture by Benoîte Bagan, combining memory and historical reflection on an emblematic figure of the French Resistance, Jean Moulin.

L’événement CONFERENCE QUI A TRAHI JEAN MOULIN ? Paulhan a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS