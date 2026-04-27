Paulhan

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez de nouvelles idées de lectures, de films ou même de podcasts, tout en savourant de délicieuses gourmandises.

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Gratuit Sur inscription. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89

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English :

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L’événement PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Paulhan a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS