PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Paulhan
PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Paulhan samedi 6 juin 2026.
Paulhan
PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez de nouvelles idées de lectures, de films ou même de podcasts, tout en savourant de délicieuses gourmandises.
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Gratuit Sur inscription. .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89
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English :
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L’événement PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Paulhan a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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