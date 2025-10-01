Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT Paulhan

INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT Paulhan

INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT Paulhan samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue de la Clairette

Ville : 34230 Paulhan

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Paulhan

INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT

Rue de la Clairette Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Une boucle dans la plaine viticole de Paulhan et Usclas d’Hérault, sur les rives du fleuve Hérault et de ses moulins.
Venez découvrir ce nouveau parcours VTT, accessible aux familles !
Une boucle dans la plaine viticole de Paulhan et Usclas d’Hérault, sur les rives du fleuve Hérault et de ses moulins.
Venez découvrir ce nouveau parcours VTT, accessible aux familles !

Au programme
> 9h Mots de bienvenue, présentation du programme, rappel des consignes de sécurité et vérification des réglages vélo, si nécessaire
> 9h30 Départ de la balade, parcours accompagné pour les familles uniquement (sur inscription, pour les familles avec enfants de -16 ans) en autonomie pour les adultes sans enfants
> 12h Inauguration officielle, discours suivis d’un apéritif

À cette occasion, découvrez également toute l’offre Activités de pleine nature et Famille, sur le stand de l’Office de tourisme Destination Salagou.

Parcours 14km Dénivelé +27m Niveau Très Facile (sans difficultés techniques)
Sur piste en terre et petite route Attention, traversée de route départementale sensible à mi-parcours
Soyez prudents, respectez les indications
Gratuit.

Un rendez-vous programmé dans le cadre de la Fête des mobilités   .

Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A loop through the wine-growing plain of Paulhan and Usclas d?Hérault, along the banks of the Hérault river and its mills.
Come and discover this new family-friendly mountain bike trail!

L’événement INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT Paulhan a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Paulhan (Hérault)