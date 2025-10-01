Paulhan

INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT

Rue de la Clairette Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une boucle dans la plaine viticole de Paulhan et Usclas d’Hérault, sur les rives du fleuve Hérault et de ses moulins.

Venez découvrir ce nouveau parcours VTT, accessible aux familles !

Une boucle dans la plaine viticole de Paulhan et Usclas d’Hérault, sur les rives du fleuve Hérault et de ses moulins.

Venez découvrir ce nouveau parcours VTT, accessible aux familles !

Au programme

> 9h Mots de bienvenue, présentation du programme, rappel des consignes de sécurité et vérification des réglages vélo, si nécessaire

> 9h30 Départ de la balade, parcours accompagné pour les familles uniquement (sur inscription, pour les familles avec enfants de -16 ans) en autonomie pour les adultes sans enfants

> 12h Inauguration officielle, discours suivis d’un apéritif

À cette occasion, découvrez également toute l’offre Activités de pleine nature et Famille, sur le stand de l’Office de tourisme Destination Salagou.

Parcours 14km Dénivelé +27m Niveau Très Facile (sans difficultés techniques)

Sur piste en terre et petite route Attention, traversée de route départementale sensible à mi-parcours

Soyez prudents, respectez les indications

Gratuit.

Un rendez-vous programmé dans le cadre de la Fête des mobilités .

Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A loop through the wine-growing plain of Paulhan and Usclas d?Hérault, along the banks of the Hérault river and its mills.

Come and discover this new family-friendly mountain bike trail!

L’événement INAUGURATION DU SENTIER PAULHAN ET LES RIVES DE L’HÉRAULT Paulhan a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS