Paulhan

PAULH’EN BROC

Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez flâner, chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale !

Venez flâner, chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale ! Ce grand déballage est l’occasion idéale de découvrir objets anciens, curiosités et trésors cachés proposés par de nombreux exposants.

Karaoké dès 20h sur la Place du Griffe

Sur place buvette et petite restauration.

Les exposants doivent réserver leur emplacement (6m linéraires) et sont accueillis entre 16h et 17h (boisson offerte).

Que vous soyez chineur, vendeur ou simplement curieux, venez nombreux partager ce moment convivial !

Par la mairie de Paulhan et le comité des Fêtes .

Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08 accueil@paulhan.fr

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English : PAULH’EN BROC

Come and browse, find bargains and bargains in a friendly atmosphere!

L’événement PAULH’EN BROC Paulhan a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS