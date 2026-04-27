Paulhan

LECTURES DE KAMISHIBAÏ

Route d’Aspiran Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la Nature, organisée par le Pôle loisirs de Paulhan, la médiathèque vous donne rendez-vous pour un temps de lecture sous les arbres.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, organisée par le Pôle loisirs de Paulhan, la médiathèque vous donne rendez-vous pour un temps de lecture sous les arbres.

Tout public

Gratuit .

Route d’Aspiran Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

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English :

As part of the Fête de la Nature, organized by the Pôle loisirs de Paulhan, the mediatheque invites you to read under the trees.

L’événement LECTURES DE KAMISHIBAÏ Paulhan a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS