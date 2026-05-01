EXPOSITION ZOOM PHOTO CLUB DE MONTARNAUD Paulhan
EXPOSITION ZOOM PHOTO CLUB DE MONTARNAUD Paulhan dimanche 10 mai 2026.
Paulhan
EXPOSITION ZOOM PHOTO CLUB DE MONTARNAUD
Avenue de la Gare Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-10
À l’occasion de la Foire des Couleurs, le Zoom Photo Club de Montarnaud met à l’honneur le regard de photographes passionnés à travers cette exposition.
Les visiteurs sont invités à découvrir une sélection variée de clichés, révélant toute la richesse et la diversité de la photographie.
Un studio photo sera également proposé sur place pour repartir avec son portrait (participation 5 € la photo), une expérience ludique et accessible à tous.
Le vernissage, prévu le samedi 9 mai à 18h, offrira un moment privilégié pour rencontrer les exposants et partager un instant convivial autour de leur passion.
Une belle invitation à explorer la photographie sous toutes ses formes et à vivre un moment chaleureux au cœur de l’événement. .
Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 13 15 15 71 zoomphoto34570@gmail.com
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English :
L’événement EXPOSITION ZOOM PHOTO CLUB DE MONTARNAUD Paulhan a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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