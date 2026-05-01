Paulhan

EXPOSITION ZOOM PHOTO CLUB DE MONTARNAUD

Avenue de la Gare Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-10

À l’occasion de la Foire des Couleurs, le Zoom Photo Club de Montarnaud met à l’honneur le regard de photographes passionnés à travers cette exposition.

Les visiteurs sont invités à découvrir une sélection variée de clichés, révélant toute la richesse et la diversité de la photographie.

Un studio photo sera également proposé sur place pour repartir avec son portrait (participation 5 € la photo), une expérience ludique et accessible à tous.

Le vernissage, prévu le samedi 9 mai à 18h, offrira un moment privilégié pour rencontrer les exposants et partager un instant convivial autour de leur passion.

Une belle invitation à explorer la photographie sous toutes ses formes et à vivre un moment chaleureux au cœur de l’événement. .

Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 13 15 15 71 zoomphoto34570@gmail.com

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English :

L’événement EXPOSITION ZOOM PHOTO CLUB DE MONTARNAUD Paulhan a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS