JEUX DE SOCIÉTÉ Paulhan

JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUX DE SOCIÉTÉ Paulhan mercredi 10 septembre 2025.

JEUX DE SOCIÉTÉ

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-10-08

Date(s) :
2025-09-10 2025-10-08 2025-12-03

Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.
Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.

Tout public Durée 1h30
Gratuit En partenariat avec Homo Ludens.   .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89  mediatheque@paulhan.fr

English :

A fun time to share with friends and family.

German :

Ein Spielmoment, den man mit Freunden oder der Familie teilen kann.

Italiano :

Un gioco da condividere con gli amici o la famiglia.

Espanol :

Un juego para compartir con los amigos o la familia.

L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ Paulhan a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS