Paulhan

33ÈME FOIRE DES COULEURS

72 Cours National Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Grande foire commerciale et artisanale avec une partie vide-grenier et une fête foraine où se réunissent plus d’une centaine d’exposants avec des animations et déambulations musicales tout au long de la journée.

La Foire des Couleurs revient pour sa 33ème édition avec un thème riche et imaginaire les animaux totémiques. Symboles forts des cultures traditionnelles, ils seront au cœur des animations et des défilés.

Au programme défilés, marché artisanal et commercial, animations gratuites pour les enfants, restauration conviviale, marché aux puces et fête foraine.

Au fil des années, la Foire des Couleurs est devenue un événement phare de la vie locale, rassemblant habitants, visiteurs et passionnés dans une ambiance chaleureuse et festive. .

72 Cours National Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 34 45 09 74 acap34230@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 33ÈME FOIRE DES COULEURS

A large commercial and craft fair with a garage sale section and a funfair featuring over a hundred exhibitors, with entertainment and musical performances throughout the day.

L’événement 33ÈME FOIRE DES COULEURS Paulhan a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS