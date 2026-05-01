PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Paulhan
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Paulhan mardi 19 mai 2026.
Paulhan
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR
20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !
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Public ado adulte
Gratuit, sur inscription
À noter covoiturage à partir d’Octon (départ à 17h45) .
20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
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English :
Discuss your latest reading: novels, comics? and/or your literary desires!
L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Paulhan a été mis à jour le 2026-05-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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