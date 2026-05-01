Paulhan

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR

20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

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Public ado adulte

Gratuit, sur inscription

À noter covoiturage à partir d’Octon (départ à 17h45) .

20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

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L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Paulhan a été mis à jour le 2026-05-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS