Informations pratiques

Paulhan

FORUM DES ASSOCIATIONS

Route d’Usclas D Hérault Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion idéale de découvrir la diversité des associations qui font vivre notre commune tout au long de l’année.

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion idéale de découvrir la diversité des associations qui font vivre notre commune tout au long de l’année.

Sport, culture, jeunesse, patrimoine, solidarité, … les bénévoles seront présents pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à vos questions.

Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou solidaire, le Forum des Associations est le moment privilégié pour rencontrer les acteurs de la vie associative paulhanaise et trouver l’activité qui vous correspond.

Manifestation organisée sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

Route d’Usclas D Hérault Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

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English :

This must-attend event to kick off the new school year is the perfect opportunity to discover the diversity of the organizations that bring our community to life throughout the year.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Paulhan a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS