Informations pratiques

Paulhan

BAL DES POMPIERS

Route d’Usclas D Hérault Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Envie d’une soirée festive, conviviale et pleine d’énergie ? Réservez votre soirée et venez faire la fête avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan !

Envie d’une soirée festive, conviviale et pleine d’énergie ? Réservez votre soirée et venez faire la fête avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan !

Aux platines DJ Laurent Pepper et DJ Lilian Massart

En famille ou entre amis, venez profiter de cette grande fête organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan. Ambiance estivale, musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée qui promet d’être mémorable !

Foodtrucks sur place. .

Route d’Usclas D Hérault Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to enjoy a festive, fun, and energetic evening? Save the date and come party with the Paulhan Firefighters’ Association!

L’événement BAL DES POMPIERS Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS