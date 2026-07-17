BAL DES POMPIERS Paulhan
jeudi 6 août 2026 · Paulhan
Informations pratiques
Paulhan
BAL DES POMPIERS
Route d’Usclas D Hérault Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Envie d’une soirée festive, conviviale et pleine d’énergie ? Réservez votre soirée et venez faire la fête avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan !
Envie d’une soirée festive, conviviale et pleine d’énergie ? Réservez votre soirée et venez faire la fête avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan !
Aux platines DJ Laurent Pepper et DJ Lilian Massart
En famille ou entre amis, venez profiter de cette grande fête organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan. Ambiance estivale, musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée qui promet d’être mémorable !
Foodtrucks sur place. .
Route d’Usclas D Hérault Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08
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English :
Want to enjoy a festive, fun, and energetic evening? Save the date and come party with the Paulhan Firefighters’ Association!
L’événement BAL DES POMPIERS Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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