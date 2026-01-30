LES VENDREDIS DU BOULEVARD Paulhan
LES VENDREDIS DU BOULEVARD Paulhan vendredi 24 juillet 2026.
Paulhan
LES VENDREDIS DU BOULEVARD
Place de la République Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Une belle occasion de partager en famille ou entre amis une soirée dans une ambiance conviviale.
Une belle occasion de partager en famille ou entre amis une soirée dans une ambiance conviviale.
En prime, karaoké, musique et blind test viendront rythmer la soirée.
Tables, chaises et barbecues seront à votre disposition pour vous installer et cuire vos grillades.
Organisé par l’ACA²P. .
Place de la République Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 34 45 09 74 acap34230@gmail.com
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English :
A wonderful opportunity to spend an evening with family or friends in a warm and friendly atmosphere.
L’événement LES VENDREDIS DU BOULEVARD Paulhan a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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