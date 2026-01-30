FÊTE NATIONALE 2026 À PAULHAN Paulhan
FÊTE NATIONALE 2026 À PAULHAN Paulhan lundi 13 juillet 2026.
Paulhan
FÊTE NATIONALE 2026 À PAULHAN
Rue de la Clairette Paulhan Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La Municipalité de Paulhan vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive !
La Municipalité de Paulhan vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive !
19h Apéritif musical
20h Repas républicain (10€ gratuit pour les moins de 12 ans)
Buvette interassociative & Food Trucks
22h30 Feu d’artifice, suivi du bal avec Stef Konstan
Menu Jambon melon, Fricassée de volaille à l’ancienne, riz, Fromage, Salade de fruits, Verre de vin ou eau
Sur réservation uniquement en mairie du 29 juin au 3 juillet inclus, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Paiement par chèque ou espèces lors de l’inscription. .
Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08
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English :
The Municipality of Paulhan invites you to celebrate National Day in a warm and festive atmosphere!
L’événement FÊTE NATIONALE 2026 À PAULHAN Paulhan a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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