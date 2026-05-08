Paulhan

LIRE AU JARDIN: ATELIER MARQUE-PAGE

19 cours National Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Tous les mercredis de l’été, retrouvez la médiathèque de Paulhan pour une pause lecture en plein air ! Livres en libre accès, ateliers créatifs, contes et jeux… Un rendez-vous convivial pour petits et grands, à l’ombre des arbres.

Tous les mercredis de l’été, retrouvez la médiathèque de Paulhan pour une pause lecture en plein air ! Livres en libre accès, ateliers créatifs, contes et jeux… Un rendez-vous convivial pour petits et grands, à l’ombre des arbres.

Tout public .

19 cours National Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

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English : LIRE AU JARDIN: ATELIER MARQUE-PAGE

Every Wednesday throughout the summer, join the Paulhan multimedia library for an outdoor reading break! Free access to books, creative workshops, stories and games? A friendly gathering for young and old, in the shade of the trees.

L’événement LIRE AU JARDIN: ATELIER MARQUE-PAGE Paulhan a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS