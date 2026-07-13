Informations pratiques

Paulhan

VOYAGES ALAIN LARRIBET

Rue de la Source Paulhan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Spectacle mêlant récits, chants et instruments venus d’ailleurs

Un voyage musical au cœur des cultures du monde.

Alain Larribet est compositeur, multi instrumentiste, chanteur. Enfant de paysan ayant grandi en Béarn, il garde un profond attachement à la terre et à la culture occitane. Jeune adulte, il ressent néanmoins le besoin de voyager pour élargir et nourrir son horizon humain et musical.

De ces errances et de ces rencontres, il rapportera une langue inventée, la pratique de nouveaux instruments (duduk, hulusi, hang,harmonium indien, percussions africaines, cubaines et brésiliennes) et le désir ardent de partager la flamme qui l’anime au travers de spectacles.

Son parcours artistique croise celui d’artistes de la chanson, du conte ou du slam comme Murray Head, Yannick Jaulin, Marc Alexandre Oho Bambe. De ces collaborations, naissent des créations colorées.

Laissez-vous emporter par un moment musical empreint d’émotion et d’évasion, à travers des histoires et des sonorités venues d’ailleurs, proposé par L’association les amis de Paulhan. .

Rue de la Source Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 71 84 21 79 lesamisdepaulhan@gmail.com

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English : VOYAGES ALAIN LARRIBET

A show blending stories, songs, and instruments from faraway lands

L’événement VOYAGES ALAIN LARRIBET Paulhan a été mis à jour le 2026-07-06 par 34 OT DU CLERMONTAIS