LIRE AU JARDIN: LECTURES & KAMISHIBAÏ Paulhan
LIRE AU JARDIN: LECTURES & KAMISHIBAÏ Paulhan mercredi 12 août 2026.
Paulhan
LIRE AU JARDIN: LECTURES & KAMISHIBAÏ
19 cours National Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Tous les mercredis de l’été, retrouvez la médiathèque de Paulhan pour une pause lecture en plein air ! Livres en libre accès, ateliers créatifs, contes et jeux… Un rendez-vous convivial pour petits et grands, à l’ombre des arbres.
Tous les mercredis de l’été, retrouvez la médiathèque de Paulhan pour une pause lecture en plein air ! Livres en libre accès, ateliers créatifs, contes et jeux… Un rendez-vous convivial pour petits et grands, à l’ombre des arbres.
Tout public .
19 cours National Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
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English : LIRE AU JARDIN: LECTURES & KAMISHIBAÏ
Every Wednesday throughout the summer, join the Paulhan multimedia library for an outdoor reading break! Free access to books, creative workshops, stories and games? A friendly gathering for young and old, in the shade of the trees.
L’événement LIRE AU JARDIN: LECTURES & KAMISHIBAÏ Paulhan a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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