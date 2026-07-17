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AGENDA · Paulhan

PAULH’EN FETE Paulhan

vendredi 21 août 2026 · Paulhan

PAULH’EN FETE Paulhan

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Rue de la Clairette
Ville
34230 Paulhan
Département
Hérault
Tarif

Paulhan

PAULH’EN FETE

Rue de la Clairette Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22

La fête locale est de retour !
Deux soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !
La fête locale est de retour !
Deux soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !

Au programme
Les 21 et 22 août
> Marché artisanal, de 19h à 1h
> Concours de pétanque, au boulodrome. 19h30 inscriptions / 20h coup d’envoi

Du 21 au 23 août
> Fête foraine, dès 17h30, à la Gare

Pour les soirées musicales
> Jeudi Tribute Céline suivi d’un DJ
> Vendredi Show Goldman by No Limit suivi du Bal Pop.

Buvette & petite restauration sur place avec l’APE 123 Soleil, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan et le Paulhan Handball Club.

En famille ou entre amis, venez profiter de deux soirées festives et conviviales !   .

Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08 

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English :

The local festival is back!
Two festive evenings filled with music, camaraderie, and good cheer!

L’événement PAULH’EN FETE Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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