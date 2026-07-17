PAULH’EN FETE Paulhan
vendredi 21 août 2026 · Paulhan
Informations pratiques
Paulhan
PAULH’EN FETE
Rue de la Clairette Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
La fête locale est de retour !
Deux soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !
La fête locale est de retour !
Deux soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !
Au programme
Les 21 et 22 août
> Marché artisanal, de 19h à 1h
> Concours de pétanque, au boulodrome. 19h30 inscriptions / 20h coup d’envoi
Du 21 au 23 août
> Fête foraine, dès 17h30, à la Gare
Pour les soirées musicales
> Jeudi Tribute Céline suivi d’un DJ
> Vendredi Show Goldman by No Limit suivi du Bal Pop.
Buvette & petite restauration sur place avec l’APE 123 Soleil, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan et le Paulhan Handball Club.
En famille ou entre amis, venez profiter de deux soirées festives et conviviales ! .
Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08
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English :
The local festival is back!
Two festive evenings filled with music, camaraderie, and good cheer!
L’événement PAULH’EN FETE Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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