Informations pratiques

Paulhan

PAULH’EN FETE

Rue de la Clairette Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

La fête locale est de retour !

Deux soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !

La fête locale est de retour !

Deux soirées festives placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !

Au programme

Les 21 et 22 août

> Marché artisanal, de 19h à 1h

> Concours de pétanque, au boulodrome. 19h30 inscriptions / 20h coup d’envoi

Du 21 au 23 août

> Fête foraine, dès 17h30, à la Gare

Pour les soirées musicales

> Jeudi Tribute Céline suivi d’un DJ

> Vendredi Show Goldman by No Limit suivi du Bal Pop.

Buvette & petite restauration sur place avec l’APE 123 Soleil, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Paulhan et le Paulhan Handball Club.

En famille ou entre amis, venez profiter de deux soirées festives et conviviales ! .

Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

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English :

The local festival is back!

Two festive evenings filled with music, camaraderie, and good cheer!

L’événement PAULH’EN FETE Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS