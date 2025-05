CINÉ SURPRISE – Paulhan, 7 juillet 2025 07:00, Paulhan.

Hérault

CINÉ SURPRISE 20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-19

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

2025-07-29

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-19

2025-08-25

Projections, vous avez dit Projections ?

Installez-vous confortablement. La séance va commencer…

Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque

4 février ados / adulte

18 février à partir de 3 ans

25 février à partir de 6 ans

15 avril à partir de 3 ans

22 avril à partir de 6 ans

29 avril ados / adulte

Gratuit, sans inscription. .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

Projections, did you say Projections?

Make yourselves comfortable. The screening is about to begin…

Animated films, fiction, documentaries for young and old, enjoy a film screening at the library

German :

Projektionen, haben Sie Projektionen gesagt?

Machen Sie es sich bequem. Die Vorstellung beginnt gleich…

Animationsfilme, Spielfilme, Dokumentarfilme für Groß und Klein, genießen Sie eine Filmvorführung in der Bibliothek

Italiano :

Proiezioni, hai detto proiezioni?

Mettetevi comodi. La proiezione sta per iniziare…

Film d’animazione, fiction, documentari per grandi e piccini, godetevi una proiezione cinematografica in biblioteca

Espanol :

Proyecciones, ¿has dicho Proyecciones?

Pónganse cómodos. La proyección está a punto de comenzar…

Películas de animación, ficción, documentales para grandes y pequeños, disfrute de una proyección de cine en la biblioteca

