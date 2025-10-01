ALHAMBRA FESTI Paulhan
ALHAMBRA FESTI Paulhan jeudi 27 août 2026.
Paulhan
ALHAMBRA FESTI
Rue Alfred Pons Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-27
Déambulation, contes, théâtre de rue, concert, cirque, jeux, maquillage, marionnettes… des spectacles totalement gratuits !
Déambulation, contes, théâtre de rue, concert, cirque, jeux, maquillage, marionnettes… des spectacles totalement gratuits !
Buvette et restauration sur place. Tout public, entrée libre.
Manifestation eco-responsable apportez vos gobelets et couverts .
Rue Alfred Pons Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08
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English : ALHAMBRA FESTI
Strolling, storytelling, street theater, concerts, circus, games, face painting, puppets… all free of charge!
L’événement ALHAMBRA FESTI Paulhan a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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