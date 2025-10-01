Paulhan

ALHAMBRA FESTI

Rue Alfred Pons Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

Déambulation, contes, théâtre de rue, concert, cirque, jeux, maquillage, marionnettes… des spectacles totalement gratuits !

Déambulation, contes, théâtre de rue, concert, cirque, jeux, maquillage, marionnettes… des spectacles totalement gratuits !

Buvette et restauration sur place. Tout public, entrée libre.

Manifestation eco-responsable apportez vos gobelets et couverts .

Rue Alfred Pons Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

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English : ALHAMBRA FESTI

Strolling, storytelling, street theater, concerts, circus, games, face painting, puppets… all free of charge!

L’événement ALHAMBRA FESTI Paulhan a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS