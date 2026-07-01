Les Heures Festives Place André Grosjean Monceaux-le-Comte

Informations pratiques

Monceaux-le-Comte

Les Heures Festives

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:15:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Le temps d’un été, participez à un festival de théâtre mêlant spectacles, grand air et convivialité !

Du 30 juillet au 14 août 2026, le festival Les Heures Festives vous accueille dans le cadre enchanteur de l’ancien presbytère de Monceaux-le-Comte pour un programme mêlant théâtre, littérature et moments de partage. Au programme

?? Les Solo Théâtre Un concept original où, en une heure, un(e) seul(e) interprète fait revivre une œuvre et tous ses personnages. Une manière originale, vivante et accessible de découvrir ou redécouvrir les grands classiques du répertoire.

?? Les Lectures jeunesse Petits et grands sont invités à voyager au pays de l’imaginaire avec Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll ou les merveilleux Contes de Hans Christian Andersen. Des rendez-vous pensés pour éveiller la curiosité et partager le plaisir des histoires en famille.

?? Un espace restauration convivial Avant les spectacles, profitez du jardin de l’ancien presbytère pour déguster des produits locaux, partager un verre et échanger avec les artistes et les autres festivaliers dans une ambiance chaleureuse.

?? Une exposition en plein air Tout au long du festival, découvrez une exposition de photographies en noir et blanc mettant à l’honneur les paysages et le patrimoine de notre région.

Le bon plan du festival Avec le PASS INTÉGRAL, assistez à tous les spectacles pour seulement 3 € par soirée !

Informations contact@leslivreurs.com • 06 60 44 53 16 .

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Heures Festives

L’événement Les Heures Festives Monceaux-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Tannay Brinon Corbigny