Les Hirondelles de Tœufles Tœufles

Les Hirondelles de Tœufles

1 Place du Hamel Tœufles Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

[Sortie nature]

Migratrices hors pair et bâtisseuses de nids de boue très caractéristiques, venez partager une après-midi avec l’association Picardie Nature. Vous en ressortirez incollables sur ces oiseaux symboles du printemps, et vous aurez toutes les clés en main pour savoir comment les protéger.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-hirondelles-de-toeufles/

1 Place du Hamel Tœufles 80870 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Unrivalled migratory birds and builders of distinctive mud nests, come and spend an afternoon with the Picardie Nature association. You’ll come away knowing everything there is to know about these birds, the symbols of spring, and how to protect them.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-hirondelles-de-toeufles/

