Les histoires bretonnes de Bidouille avec Gigi Bigot ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Exceptionnellement, une heure du conte le mercredi à la bibliothèque Benoîte Groult : venez découvrir « Redondaine », une histoire contée par Gigi Bigot !

« C’est l’histoire d’un village où les enfants ne veulent pas se coucher le soir. Etonnant, non ? Heureusement au milieu de ce village coule la jolie Vilaine. Or, la Vilaine a une fille qui s’appelle Redondaine. Redondaine a un sac et dans ce sac, des histoires qu’elle a rapportées du monde entier ! Parents, voici la solution : ne sermonnez plus, ne menacez plus, ne paniquez plus, appelez à votre secours Redondaine et hop, le tour est joué ! »

Cette événement est organisé en partenariat avec la Mission bretonne, dans le cadre de la Fête de la Bretagne.

« Redondaine », une histoire contée par Gigi Bigot ; Crédits : Gigi Bigot

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la Mission bretonne et la bibliothèque Benoîte Groult invitent la conteuse Gigi Bigot pour une heure du conte grand format : cap sur la Bretagne avec Bidouille ce mercredi 20 mai !

Le mercredi 20 mai 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T17:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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