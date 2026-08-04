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Les Histoires d’un petit agité TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · TNT - Terrain Neutre Théâtre · Nantes

Les Histoires d’un petit agité TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
TNT - Terrain Neutre Théâtre
Adresse
11 Allée de la Maison Rouge
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
11€ tarif réduit / 15€ tarif plein

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 20:30 – 21:40
Gratuit : non 11€ tarif réduit / 15€ tarif plein Tout public 

Dans un squat, le temps d’une soirée, Stonga, Bitume, Renard et Butterfly nous transportent dans l’univers punk des Béru. Cet univers à explorer où l’on ressent ce sentiment de liberté et d’appartenance omniprésente, là où une simple enceinte suffit à nous faire voyager. De la poésie, de la fougue et de la folie au service de ces textes toujours d’actualité.Le comédien se joue de la frontière entre le public et la scène et brise le quatrième mur, pour transformer tous ses spectateurs en Keupon d’un soir dans ce petit squat souvent fauché mais toujours marteau ! Écrit et interprété par Yuno C. Mis en scène par Guewen Orhon. Textes des Bérurier Noir.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://tntheatre.com


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