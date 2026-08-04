Les Histoires d’un petit agité TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 20:30 – 21:40

Gratuit : non 11€ tarif réduit / 15€ tarif plein Tout public

Dans un squat, le temps d’une soirée, Stonga, Bitume, Renard et Butterfly nous transportent dans l’univers punk des Béru. Cet univers à explorer où l’on ressent ce sentiment de liberté et d’appartenance omniprésente, là où une simple enceinte suffit à nous faire voyager. De la poésie, de la fougue et de la folie au service de ces textes toujours d’actualité.Le comédien se joue de la frontière entre le public et la scène et brise le quatrième mur, pour transformer tous ses spectateurs en Keupon d’un soir dans ce petit squat souvent fauché mais toujours marteau ! Écrit et interprété par Yuno C. Mis en scène par Guewen Orhon. Textes des Bérurier Noir.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://tntheatre.com



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