LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES Le Mans
mardi 22 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03
Antoine et Ariane s’aiment et sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. La solution ?
Antoine et Ariane s’aiment et sont heureux.
Mais l’ennui guette le couple. La solution ?
Pour Antoine, glandeur et baratineur notoire, Ariane doit devenir une emmerdeuse. En effet elle a toujours été douce, conciliante, amoureuse, disponible, et à la longue cette idylle parfaite devient lassante. Tout est trop simple, trop cool avec elle. Qu’à cela ne tienne ! Il lui demande de changer.
Mais est-ce vraiment une bonne idée ? .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
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English :
Antoine and Ariane love each other and are happy. But boredom is lurking for the couple. The solution?
L’événement LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72
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