Informations pratiques

Le Mans

LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03

Antoine et Ariane s’aiment et sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. La solution ?

Antoine et Ariane s’aiment et sont heureux.

Mais l’ennui guette le couple. La solution ?

Pour Antoine, glandeur et baratineur notoire, Ariane doit devenir une emmerdeuse. En effet elle a toujours été douce, conciliante, amoureuse, disponible, et à la longue cette idylle parfaite devient lassante. Tout est trop simple, trop cool avec elle. Qu’à cela ne tienne ! Il lui demande de changer.

Mais est-ce vraiment une bonne idée ? .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Antoine and Ariane love each other and are happy. But boredom is lurking for the couple. The solution?

L’événement LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72