Informations pratiques

Troyes

Les hommes se cachent pour mentir

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 21:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques.

Jusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ?

Marie a quitté Yvou et… il est le seul à ne pas être au courant. Afin de lui éviter son habituel bug de post-rupture, Max, son meilleur ami, décide de ne rien lui dire. Mais comment pallier l’absence de Marie ?

Les mensonges improbables de Max parviendront-ils à satisfaire Yvou ? Et finalement pourquoi Max se donne-t-il autant de mal ? N’aurait-il pas un intérêt, beaucoup plus personnel, à cacher cette vérité ? .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Les hommes se cachent pour mentir Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne