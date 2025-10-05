LES HOMMES SONT CONS – PALAIS DES CONGRES Bordeaux

LES HOMMES SONT CONS Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

NOOPY PRODUCTION PRÉSENTE : LES HOMMES SONT CONSLes Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles !Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple : 10 ans de couple !Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que sonMinou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou a complètement oublié cetanniversaire, forcément c’est un homme !Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soiréesurprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas prêtd’oublier : mensonges, cadeaux moches, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.

PALAIS DES CONGRES AVENUE JEAN GABRIEL DOMERGUE 33300 Bordeaux 33