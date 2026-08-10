LES HUIT SAISONS D’ANTONIO VIVALDI ET ASTOR PIAZZOLLA Béziers
jeudi 1 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FESTIVAL D’AUTOMNE LES HUIT SAISONS
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Musique et peinture s’unissent pour célébrer le temps qui passe, la beauté des cycles de la nature et l’universalité des émotions.
Concert d’ouverture du Festival d’Automne 2026
Entre Vivaldi et Piazzolla, les saisons prennent vie dans un spectacle vibrant où musique et peinture dialoguent en direct. Portée par l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée et l’accordéon envoûtant de Domi Emorine, cette création sensorielle invite à un voyage entre Europe et Amérique latine.
Sur scène, l’artiste peintre Séverine Colmet Daâge révèle avec poésie les couleurs des saisons au fil du concert. Son œuvre éphémère se construit sous nos yeux, prolongeant les sons dans la matière et la couleur.
Une petite restauration sera possible avant et après le concert dans le patio du Théâtre des Variétés. .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr
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English : LES HUIT SAISONS D’ANTONIO VIVALDI ET ASTOR PIAZZOLLA
Music and painting come together to celebrate the passage of time, the beauty of nature’s cycles, and the universality of emotions.
L’événement FESTIVAL D’AUTOMNE LES HUIT SAISONS Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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