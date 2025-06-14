LES HUMORISTES FRANCE INTER – ZENITH DE LILLE Lille

LES HUMORISTES FRANCE INTER Début : 2026-06-28 à 18:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 14 juin 2025 à 20h30 est reporté au 28 juin 2026 à 18h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésLES HUMORISTES DE FRANCE INTER« ON NE PLAISANTE PAS AVEC L’HUMOUR » Ils sont tyranniques mais généreux. Ils sont suffisants mais attachants…Ils sont donneurs de leçons mais bienveillants. Ils sont engagés et surtout drôles ! Ils , se sont les humoristes de France Inter qui font rire tous les jours des millions d’auditeurs.Pour quelques dates exceptionnelles en 2025, et sous la direction bienveillante et espiègle de Daniel Morin, ce plateau unique rassemblera les talents qui font et réinventent le rire.Parce que, rappelons-le, On ne plaisante pas avec l’humour.Un plateau sur-mesure pour chaque date, avec différents humoristes de France Inter.

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ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59