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Les Incontournables 2026, le salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

samedi 26 septembre 2026 · Little Atlantique Brewery / LAB · Nantes

Les Incontournables 2026, le salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Little Atlantique Brewery / LAB
Adresse
23 bd de Chantenay
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 11:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Déco, mode, bijoux, illustrations, céramique, cosmétique… Rendez-vous au deuxième étage du LAB les 26 et 27 septembre.

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://www.facebook.com/lesincontournablesevents


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