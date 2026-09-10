Les Incontournables 2026, le salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Déco, mode, bijoux, illustrations, céramique, cosmétique… Rendez-vous au deuxième étage du LAB les 26 et 27 septembre.

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

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