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Les Incontournables 2026, le salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Little Atlantique Brewery / LAB · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 11:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Déco, mode, bijoux, illustrations, céramique, cosmétique… Rendez-vous au deuxième étage du LAB les 26 et 27 septembre.
Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://www.facebook.com/lesincontournablesevents
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