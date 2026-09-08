Les incontournables (+ 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
dimanche 27 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans. En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits à la découverte des tableaux de Georges de la Tour, Ingres, Claude Monet, etc.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040288010400285
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