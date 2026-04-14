Les Increvables en Selle au fil des saisons, Cosmopolis, Nantes

Les Increvables en Selle au fil des saisons Dimanche 26 avril, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Deux courts-métrages documentaires proposés par Les Increvables en Selle et réalisés par Manon Aubel

France, 2022 et 2024

16 min

Six femmes, dont l’une en situation de handicap suite à une tentative de féminicide, se sont élancées à vélo contre les violences conjugales.

Deux ans plus tard, un nouveau groupe de femmes poursuit dans leurs traces !

Une aventure émouvante, puissante et pleine de joie militante.

Ce ciné débat est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Ciné rencontre autour de deux courts-métrages documentaires proposés par Les Increvables en Selle