Les Increvables en Selle au fil des saisons, Cosmopolis, Nantes
Les Increvables en Selle au fil des saisons, Cosmopolis, Nantes dimanche 26 avril 2026.
Les Increvables en Selle au fil des saisons Dimanche 26 avril, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Deux courts-métrages documentaires proposés par Les Increvables en Selle et réalisés par Manon Aubel
France, 2022 et 2024
16 min
Six femmes, dont l’une en situation de handicap suite à une tentative de féminicide, se sont élancées à vélo contre les violences conjugales.
Deux ans plus tard, un nouveau groupe de femmes poursuit dans leurs traces !
Une aventure émouvante, puissante et pleine de joie militante.
Ce ciné débat est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]
Ciné rencontre autour de deux courts-métrages documentaires proposés par Les Increvables en Selle
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