Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale, Cosmopolis, Nantes

Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale Jeudi 30 avril, 18h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Un temps de compte-rendu et de partage des projets avec les adhérent.es. Ouvert à tous.tes

Cet événement est proposé dans le cadre de Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Assemblée Générale de l’association Les Increvables en Selle