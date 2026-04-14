Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale, Cosmopolis, Nantes
Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale, Cosmopolis, Nantes jeudi 30 avril 2026.
Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale Jeudi 30 avril, 18h00 Cosmopolis Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00
Un temps de compte-rendu et de partage des projets avec les adhérent.es. Ouvert à tous.tes
Cet événement est proposé dans le cadre de Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]
Assemblée Générale de l’association Les Increvables en Selle
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