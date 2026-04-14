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Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale, Cosmopolis, Nantes

Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale, Cosmopolis, Nantes

Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale, Cosmopolis, Nantes jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Cosmopolis

Adresse : 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale Jeudi 30 avril, 18h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Un temps de compte-rendu et de partage des projets avec les adhérent.es. Ouvert à tous.tes

Cet événement est proposé dans le cadre de Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]
Assemblée Générale de l’association Les Increvables en Selle

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