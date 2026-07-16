Les insectes et leurs sciences participatives, 2 Rte des Ponts, 78125 Raizeux, France, Raizeux

Informations pratiques

Les insectes et leurs sciences participatives Samedi 29 août, 16h30 2 Rte des Ponts, 78125 Raizeux, France Yvelines

Tarifs : Plein tarif 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Puisque l’on protège mieux ce que l’on connait, je vous propose une après-midi de sciences participatives pour découvrir la richesse naturelle que recèle une des communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Les scientifiques ont en effet conçu des applications pour vous aider à mieux connaitre les insectes, leurs mœurs ou encore l’état de leurs populations. En collectant les informations liées à la biodiversité, vous augmentez vos connaissances sur le sujet et vous enrichissez les scientifiques de vos données ! Alors rendez-vous au bord de la Guesle, avec vos smartphone.

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-insectes-et-leurs-sciences-participatives-9652

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Entre découverte des petites bêtes et initiation aux sciences participatives