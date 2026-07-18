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Les insolites de l’été Visite industrielle Mussidan

lundi 10 août 2026 · Mussidan

Les insolites de l’été Visite industrielle Mussidan

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
42 bis rue des arzens
Ville
24400 Mussidan
Département
Dordogne
Tarif

Mussidan

Les insolites de l’été Visite industrielle

42 bis rue des arzens Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Les insolites de l’été Visite industrielle
Allons à la rencontre de David, forgeron qui nous partagera son savoir-faire et son amour des pratiques ancestrales. Son entreprise, Gouzou Métal Concept est spécialisée dans la ferronnerie d’art et la construction métallique. Gratuit
14h30
Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87   .

42 bis rue des arzens Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les insolites de l’été Visite industrielle

L’événement Les insolites de l’été Visite industrielle Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord

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