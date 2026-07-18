Les insolites de l’été Visite industrielle Mussidan
lundi 10 août 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Les insolites de l’été Visite industrielle
42 bis rue des arzens Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Les insolites de l’été Visite industrielle
Allons à la rencontre de David, forgeron qui nous partagera son savoir-faire et son amour des pratiques ancestrales. Son entreprise, Gouzou Métal Concept est spécialisée dans la ferronnerie d’art et la construction métallique. Gratuit
14h30
Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .
42 bis rue des arzens Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les insolites de l’été Visite industrielle
L’événement Les insolites de l’été Visite industrielle Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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