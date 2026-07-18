Informations pratiques

Mussidan

Les insolites de l’été Visite industrielle

42 bis rue des arzens Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Les insolites de l’été Visite industrielle

Allons à la rencontre de David, forgeron qui nous partagera son savoir-faire et son amour des pratiques ancestrales. Son entreprise, Gouzou Métal Concept est spécialisée dans la ferronnerie d’art et la construction métallique. Gratuit

14h30

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .

42 bis rue des arzens Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les insolites de l’été Visite industrielle

L’événement Les insolites de l’été Visite industrielle Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord