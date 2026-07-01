Les instants café de l’été Saint-Léger-sous-Cholet
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Cholet
Les instants café de l’été
18 rue de l’Anjou Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Tout au long de l’été, le Centre Socioculturel Ocsigène propose plusieurs rendez-vous conviviaux et gratuits destinés à favoriser les rencontres entre habitants et à faire découvrir les actions du centre sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de son Instant Café version estivale, l’équipe se déplacera à vélo dans différentes communes pour offrir un café et échanger avec les habitants de 9h30 à 11h30
Mardi 21 juillet à La Séguinière
Mardi 28 juillet à Bégrolles-en-Mauges .
18 rue de l’Anjou Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 accueil@ocsigene.fr
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English :
L’événement Les instants café de l’été Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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