Informations pratiques

Saint-Léger-sous-Cholet

Partir en livre Balades contées

18 rue de l’Anjou Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Tout au long de l’été, le Centre Socioculturel Ocsigène propose plusieurs rendez-vous conviviaux et gratuits destinés à favoriser les rencontres entre habitants et à faire découvrir les actions du centre sur l’ensemble du territoire.

L’été sera marqué par plusieurs balades contées organisées en partenariat avec les bibliothèques du territoire. Ces rendez-vous, ouverts à tous, seront animés par des bénévoles lecteurs et se clôtureront par un goûter offert par Ocsigène.

Dates des balades contées (de 10 h à 12 h)

Vendredi 10 juillet à La Séguinière départ du Moulin de la Cour

Mercredi 22 juillet à Saint-Christophe-du-Bois

Mercredi 26 août à Saint-Léger-sous-Cholet .

18 rue de l’Anjou Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 accueil@ocsigene.fr

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English :

L’événement Partir en livre Balades contées Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais