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AGENDA · Saint-Léger-sous-Cholet

Partir en livre Balades contées Saint-Léger-sous-Cholet

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
18 rue de l'Anjou
Ville
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saint-Léger-sous-Cholet

Partir en livre Balades contées

18 rue de l’Anjou Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Tout au long de l’été, le Centre Socioculturel Ocsigène propose plusieurs rendez-vous conviviaux et gratuits destinés à favoriser les rencontres entre habitants et à faire découvrir les actions du centre sur l’ensemble du territoire. 

L’été sera marqué par plusieurs balades contées organisées en partenariat avec les bibliothèques du territoire. Ces rendez-vous, ouverts à tous, seront animés par des bénévoles lecteurs et se clôtureront par un goûter offert par Ocsigène. 

Dates des balades contées (de 10 h à 12 h)
 Vendredi 10 juillet à La Séguinière départ du Moulin de la Cour
 Mercredi 22 juillet à Saint-Christophe-du-Bois
 Mercredi 26 août à Saint-Léger-sous-Cholet   .

18 rue de l’Anjou Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10  accueil@ocsigene.fr

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English :

L’événement Partir en livre Balades contées Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais

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