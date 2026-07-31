AGENDA · Vailhourles
Les Intimistes en acoustique Vailhourles
vendredi 13 novembre 2026 · Vailhourles
Informations pratiques
Vailhourles
Les Intimistes en acoustique
Vailhourles Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
J. J. Goldman
Buvette et restauration sur place
Points de vente et renseignements
Chez Titia Tabac Presse Epicerie Bar 15 .
Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38
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English :
J. J. Goldman
L’événement Les Intimistes en acoustique Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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