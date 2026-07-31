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Les Intimistes en acoustique Vailhourles

vendredi 13 novembre 2026 · Vailhourles

Les Intimistes en acoustique Vailhourles

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Ville
12200 Vailhourles
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Vailhourles

Les Intimistes en acoustique

Vailhourles Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-13
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

J. J. Goldman
Buvette et restauration sur place
Points de vente et renseignements
Chez Titia Tabac Presse Epicerie Bar 15  .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38 

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English :

J. J. Goldman

L’événement Les Intimistes en acoustique Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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