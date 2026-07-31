Informations pratiques

Vailhourles

Les Intimistes en acoustique

Vailhourles Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

J. J. Goldman

Buvette et restauration sur place

Points de vente et renseignements

Chez Titia Tabac Presse Epicerie Bar 15 .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38

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English :

J. J. Goldman

L’événement Les Intimistes en acoustique Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)