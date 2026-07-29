UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vailhourles

Vide grenier et marché aux puces Vailhourles

samedi 5 décembre 2026 · Vailhourles

Vide grenier et marché aux puces Vailhourles

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
Route du Dassou
Ville
12200 Vailhourles
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Vailhourles

Vide grenier et marché aux puces

Route du Dassou Vailhourles Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Trouvez la perle rare en venant chiner ce week-end à Vailhourles !
50 exposants attendus. Restauration et buvette sur place.   .

Route du Dassou Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find that one-of-a-kind treasure by coming to browse the flea market this weekend in Vailhourles!

L’événement Vide grenier et marché aux puces Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Vailhourles (Aveyron)