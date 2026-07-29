Vide grenier et marché aux puces Vailhourles
samedi 5 décembre 2026 · Vailhourles
Informations pratiques
Vailhourles
Vide grenier et marché aux puces
Route du Dassou Vailhourles Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Trouvez la perle rare en venant chiner ce week-end à Vailhourles !
50 exposants attendus. Restauration et buvette sur place. .
Route du Dassou Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38
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English :
Find that one-of-a-kind treasure by coming to browse the flea market this weekend in Vailhourles!
L’événement Vide grenier et marché aux puces Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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