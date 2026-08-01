Les Ja labourent le Brivadois Paulhac
dimanche 23 août 2026 · Paulhac
Informations pratiques
Paulhac
Les Ja labourent le Brivadois
Le bourg Paulhac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Finale départementale de labour avec exposition de matériel agricole, fête de la batteuse, restauration, buvette, paintball et baby-foot humain.
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Le bourg Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 42 22 jeunesagriculteurs43@gmail.com
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English :
Departmental plowing competition finals featuring an agricultural equipment exhibition, a threshing machine festival, food vendors, a refreshment stand, paintball, and human foosball.
L’événement Les Ja labourent le Brivadois Paulhac a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne