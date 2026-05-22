Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet Saint-Céneri-le-Gérei
Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet Saint-Céneri-le-Gérei dimanche 14 juin 2026.
Saint-Céneri-le-Gérei
Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet
Lieu-dit La Mansonière Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
En présence d’Hervé Louis, pastelliste de France, de Charles Ruel et d’Anne Baron, aquarellistes.
Entrée gratuite (hors jardins) .
Lieu-dit La Mansonière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie creattitude.alencon@gmail.com
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English : Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet
L’événement Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CUA ALENCON