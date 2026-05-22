Saint-Céneri-le-Gérei

Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet

Lieu-dit La Mansonière Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

En présence d’Hervé Louis, pastelliste de France, de Charles Ruel et d’Anne Baron, aquarellistes.

Entrée gratuite (hors jardins) .

Lieu-dit La Mansonière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie creattitude.alencon@gmail.com

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English : Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet

L’événement Les jardins de la Mansonière célèbrent Claude Monet Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CUA ALENCON